«Рейнджерс» — «Брага»: ставка Артура Петросьяна на матч 1/4 финала Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Рейнджерс» — «Брага».
Ставка: победа «Рейнджерс» по угловым в 1-м тайме за 1.72.
«У «Рейнджерс» не задалось начало апреля – и в дерби «Селтику» уступили, поставив под большие сомнения шансы на чемпионство, и в Португалии проиграли, не создав почти ничего у чужих ворот.
Где покажут матч «Рейнджерс» — «Брага»?
«Брага» между тем, героически выстояв в противостоянии с «Монако», набрала хороший ход и застолбила за собой место в еврокубках на будущий сезон задолго до завершения этого.
У португальцев хорошо организованная команда, и главной ее задачей в Глазго будет – максимальная концентрация в игре без мяча и периодические выпады в контратаки. У шотландцев наверняка будет здесь ощутимое преимущество по статистическим показателям, но вот что касается конечного исхода, есть вопросы», — сказал Петросьян.
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