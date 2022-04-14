«Рейнджерс» — «Брага»: ставка Артура Петросьяна на матч 1/4 финала Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Рейнджерс» — «Брага».



Ставка: победа «Рейнджерс» по угловым в 1-м тайме за 1.72.



«У «Рейнджерс» не задалось начало апреля – и в дерби «Селтику» уступили, поставив под большие сомнения шансы на чемпионство, и в Португалии проиграли, не создав почти ничего у чужих ворот.

Где покажут матч «Рейнджерс» — «Брага»?

«Брага» между тем, героически выстояв в противостоянии с «Монако», набрала хороший ход и застолбила за собой место в еврокубках на будущий сезон задолго до завершения этого.



У португальцев хорошо организованная команда, и главной ее задачей в Глазго будет – максимальная концентрация в игре без мяча и периодические выпады в контратаки. У шотландцев наверняка будет здесь ощутимое преимущество по статистическим показателям, но вот что касается конечного исхода, есть вопросы», — сказал Петросьян.

«Рейнджерс» — «Брага»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

Час икс для Хави и надежды Миранчука. Главные интриги Лиги Европы.

Пеп Гвардиола установил рекорд Лиги чемпионов.

Экс-вратарь «Челси»: «Реалу» повезло унести ноги.