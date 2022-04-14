«Лион» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Казанского на четвертьфинальную игру Лиги Европы

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Лион» — «Вест Хэм».
Ставка: победа «Лиона» за 2.22.
«Здесь маячит «обе забьют», потому что это регулярная практика «Вест Хэма» последних матчей. А именно в 4 матчах из 6 такая ситуация происходит.
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В любом случае «Лион» и в первой игре был очень хорош. Думаю, это большое везение «Вест Хэма», что команда смогла удержать ничейный результат. Да, там было удаление, которое сильно повлияло, теперь команда без Крессуэлла. И это большая потеря, так как у «Вест Хэма» очень ограниченный состав. По сути, нет замены никому, и потеря такого игрока, как Крессуэлл, – колоссальная.
У «Лиона» таких больших проблем с набором качественных футболистов в стартовый состав не возникнет. Думаю, что «Лион» будет фаворитом в этой игре.
Стоит обратить внимание на то, что «Вест Хэм» последние 5 матчей на выезде проигрывает. Команда проиграла не только сильным ребятам вроде «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Севильи», но проиграла еще и «Брентфорду», «Саутгемптону» – настоящая беда у Мойеса на выезде. Буду болеть за «Вест Хэм», но победит «Лион», — сказал Казанский.
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