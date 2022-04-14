«Аталанта» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы в Бергамо

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Аталанта» — «РБ Лейпциг» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.95.



«Аталанта» подходит к этому матчу в не очень понятной форме – не побеждает в трех последних матчах. А вот «Лейпциг» свою последнюю встречу в Бундеслиге выиграл очень уверенно – 3:0.

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Я думаю, что Доменико Тедеско ни в коем случае не считает задачу невыполнимой. На мой взгляд, «Лейпциг» нужно считать неким фаворитом перед этим матчем. Учитывая игровой стиль команд, я предлагаю отталкиваться от голов – обе забьют и тотал больше 2,5.



Эта ставка не прошла в первой игре этих команд, но я её повторю. Мне кажется, что счёта 1:1 здесь уже быть не может, кто-то в этом матче отличится минимум дважды», — сказал Андронов.



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