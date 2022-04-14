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«Барселона» — «Айнтрахт»: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги Европы

«Барселона» — «Айнтрахт»: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги Европы
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Барселона» — «Айнтрахт».

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«Айнтрахт» оказался не таким уж и простым соперником для прогрессирующей «Барсы». Казалось, что уровня ее атакующих игроков и уже довольно хорошо отлаженной игры во владении хватит для победы, но немцы предстали и отлично организованной, и смелой командой.

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Судя по всему, и ответная игра не будет легкой прогулкой для каталонцев. У них много потерь, и не такая качественная скамейка, как хотелось бы. Так что для хозяев здесь будет важным просто добыть необходимое преимущество и его удержать, понимая, что после потерь мяча и в опорной зоне, и в центре обороны все у них далеко не идеально.

Ну а «Айнтрахт», хоть и не побеждает уже целый месяц, в то же время последний раз пропускал больше двух мячей за игру аж 16 матчей тому назад. Скорее всего, и на этот раз команда Оливера Гласнера сыграет максимально организованно», — сказал Петросьян.

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