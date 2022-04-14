«Аталанта» — «РБ Лейпциг»: прогноз Эдуарда Мора на четвертьфинальный матч Лиги Европы

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Аталанта» – «РБ Лейпциг».



Ставка: проход «Лейпцига» за 1.87.



«Напомню, первый матч закончился со счётом 1:1, хотя многие ожидали, что выиграет «Лейпциг». Команда действительно в очень хорошей форме, но лучше всего играет на выезде. В последних 3 гостевых матчах «РБ» забил целых 14 голов.

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Команде Тедеско легче играть на выезде, потому что они любят действовать вторым номером, на пространстве. В нападении очень быстрые футболисты, которые при первой же возможности хорошо выбегают в контратаки и качественно их доводят. В этом плане выездная игра даже преимущество для «Лейпцига».



У «Аталанты» явный спад, тот агрессивный футбол показывать не получается. Если команда и играет здорово, то только фрагментами. В состав влилось довольно много футболистов, но пока они не готовы показывать ту игру, которая была в прошлом году.



Думаю, что в этом матче будет много голов, при этом для меня явный фаворит – именно «РБ Лейпциг», — сказал Мор.



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