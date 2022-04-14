«Барселона» — «Айнтрахт»: ставка Дениса Наливайко на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы «Барселона» — «Айнтрахт».
Ставка: ТБ 9.5 углового за 1.95.
«Игра будет проходить на «Ноу Камп». «Барселона» является фаворитом в этой встрече, несмотря на первый невнятный матч в исполнении команд в этом противостоянии. Есть ощущение, что Хави там перемудрил с выбором футболистов и тактикой. В любом случае «Барселона» будет давить. «Айнтрахт» команда контратакующая, она будет стоять в обороне и ждать свои моменты.
Надо смотреть на первую игру. Команды на двоих подали 12 угловых. «Барса» будет играть во владение, «Барса» будет играть в позиционной атаке. Я думаю, что ситуация с угловыми может повториться. Предлагаю поставить на тотал больше 9.5 углового с коэффициентом 1.95», — сказал Наливайко.
Какой канал покажет матч «Барселона» — «Айнтрахт»?
Почему «Барселона» уверенно разберётся с «Айнтрахтом» в ответном матче?
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