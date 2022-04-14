«Славия» — «Фейеноорд»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги конференций в Чехии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций «Славия» — «Фейеноорд».



Ставка: «Славия» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.94.



«У Йиндржиха Трпишовски интересная команда, нацеленная на атаку. Даже после ухода Кухты в «Локомотив» пражане продолжают немало создавать и забивать. Хорошо смотрятся африканцы, которые забили все три мяча в первом матче.

Час икс для Хави и надежды Миранчука. Главные интриги Лиги Европы.

Эти же две команды встречались на групповом этапе и тогда в двух играх забили семь мячей. В первом матче уже на стадии плей-офф они отличились аж шесть раз. Судя по всему, стоит ждать открытой игры и от ответной встречи.



Предположу, что голы снова будут, ну а если говорить о фаворите, то, вопреки мнению букмекеров, пожалуй, поставлю на хозяев, у которых команда всё же кажется посильнее», — сказал Петросьян.

«Славия» — «Фейеноорд»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

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