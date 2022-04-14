«Барселона» — «Айнтрахт»: прогноз Эдуарда Мора на игру 1/4 финала Лиги Европы 14 апреля

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Барселона» – «Айнтрахт».



Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.00.



«Первая игра закончилась вничью. Уже традиционно «Барселона» в плей-офф ЛЕ первые матчи играет не очень хорошо, даже плохо. Особенно в первых таймах ходит пешком: уже три подряд ничьих в плей-офф. Но во второй игре команда уверенно побеждает. Думаю, именно так и произойдёт в этот раз.

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«Айнтрахт» очень хорошо играет в обороне, мы это видели в первом матче. Но крайне мало забивает: в последних 3 матчах Бундеслиги – всего 1 гол. Забить им будет сложно, они будут делать акцент на обороне.



Но у «Барселоны» очень хорошая линия нападения, где на ведущие роли выходит Педри, да и вообще вся линия оживает: Дембеле делает всё, чтобы с ним подписали новый контракт, также хороши Гави, Торрес.



Думаю, что под таким натиском «Айнтрахт» будет сопротивляться недолго. На мой взгляд, уже в первом тайме сине-гранатовые поведут в счёте. А когда «Айнтрахт» раскроется, хозяева доведут дело до уверенной победы. Может быть, даже с разгромным счётом. В испанском чемпионате (где терять очки нельзя и у игроков есть мотивация) «Барселона» одержала 7 побед подряд, из них 4 победы были разгромными. Думаю, что нечто похожее мы увидим и здесь, несмотря на всю оборону «Айнтрахта», — сказал Мор.



Какой канал покажет матч «Барселона» — «Айнтрахт»?



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