«Барселона» — «Айнтрахт»: ставка Романа Нагучева на матч Лиги Европы

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Барселона» — «Айнтрахт».



Ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2 за 1.82.

«Айнтрахт» — одна из самых странных команд нынешнего сезона. Она может сыграть с «Барселоной» вничью 1:1, а в следующей же игре пропустить от «Фрайбурга» уже два.

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Поэтому «Барселона», которая недавно забила на выезде три мяча «Леванте», дома сделает то же самое. Думаю, что «Барселона» забьёт больше двух мячей, но при этом не пропустит. Это уже ваш выбор.



Мне же кажется, что «Барселона» больше двух или больше 2.5 мяча — это как раз тот разгон, который она набрала. Для того чтобы избежать всяких неприятностей, в дальнейшем, «Барселона» постарается побыстрее решить этот вопрос.



У «Айнтрахта» в Бундеслиге полно проблем. Думаю, что на ней команда и сосредоточится, а вот «Барселона» хочет выиграть трофей. Чтобы это сделать, надо забить как можно больше мячей.



Можно взять и тотал «Барселоны» больше 2.5 мяча, чтобы был совсем большой коэффициент, а так, для подстраховки стоит остановиться на тотале «Барселоны» больше двух», — сказал Нагучев.



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