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СКА — ЦСКА: прямая трансляция седьмого матча серии КХЛ онлайн

СКА — ЦСКА: прямая трансляция седьмого матча серии КХЛ онлайн
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14 апреля состоится седьмой матч 1/2 финала Кубка Гагарина СКА — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск.

Дарья Миронова дала прогноз на 7-й матч серии СКА — ЦСКА.

Счёт в серии — 3-3. Победитель седьмого матча сыграет в финале Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом».

Эксперты в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.54, а успех СКА оценён экспертами в 2.74.

Букмекеры не уверены, что 7-й матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.13, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.87.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.97.

Итоговый успех СКА доступен за 2.00, а проход ЦСКА в финал оценён в 1.90.

Вячеслав Быков дал прогноз на 7-й матч серии СКА — ЦСКА.

Ставка Максима Лебедева с коэффициентом 5.30 на решающий матч серии СКА — ЦСКА.

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