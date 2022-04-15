Прогноз: «Динамо» обыграет «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу

15 апреля состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ахмат». Начало игры — в 19:30 мск.

Что позволит «Динамо» обыграть «Ахмат» в 25-м туре РПЛ?

Эксперты считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.85. Успех грозненцев оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 3.74.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Динамо» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80.

Если забьют футболисты «Динамо», сыграет коэффициент 1.21. Гол грозненцев доступен с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Гол в первые 15 минут идёт за 3.40, назначение пенальти оценивается в 2.40.

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