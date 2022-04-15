«Динамо» – «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Москва – «Ахмат» в 25-м туре Российской премьер-лиги сезона-2021/2022.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.85.
«Ахмат» неплохо в последних встречах играет, но это не приносит результат грозненцам. В последних пяти играх у «Ахмата» 2 ничьих и 3 поражения. «Динамо» же даже при посредственной игре очки регулярно набирает. Две минимальных победы над «Краснодаром» и «Нижним Новгородом» должны добавить уверенности динамовцам на финише сезона.
Но с «Ахматом» очень тяжело динамовцам играть в Москве. В последних семи встречах были «низы», больше двух мячей не забивалось. Чувствуется определенная нестабильность в игре «Динамо». Не так легко и свежо «Динамо» бежит, как было по осени. Посмотрим, как по результату будет, но вряд ли игра будет сверхрезультативной. «Ахмат» каких-то задач не решает, команда в середине таблицы. В двух последних матчах грозненцы не забивали. Посмотрим, удастся ли сейчас забить. «Динамо» здорово играет в обороне, ещё и Бальбуэна возвращается. На выезде «Ахмат» не так борзо и дерзко выглядит, как у себя дома.
Сыграл бы тотал меньше 3 мячей с расходом за 1,5. Также рассмотрел бы тотал меньше 2,5 мяча за 1,85. Откровенно говоря, не верю в результативный футбол. Да и историческая цифирь не в пользу результативного матча», — сказал Генич.
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