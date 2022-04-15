Алехандро Давидович Фокина — Тейлор Фритц: прогноз Ильи Родина на матч турнира в Монако

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на 1/4 финала турнира в Монте-Карло Алехандро Давидович Фокина — Тейлор Фритц.



Ставка: победа Давидовича Фокины за 1.90.



«Игра состоится на покрытии грунт, что, конечно, является преимуществом для испанца Алехандро. Однако американец Фритц, один из немногих представителей звездно-полосатого флага, который умеет играть на грунтовой крошке. Поэтому предлагаю не уделять особого внимания на покрытие, но в уме небольшой плюсик в пользу Фокина забираем.

Бывший тренер Джоковича: запрет на использование флага России — полный позор.

Алехандро Давидович Фокина по пути к четвертьфиналу обыграл соотечественника Фритца — Хирона, первую ракетку мира Новака Джоковича и бельгийца Гоффена. Особо обращаю ваше внимание не на победу над первой ракеткой мира (хоть и не каждый день побеждаешь лучшего на планете), а уверенную победу над бельгийцем Давидом Гоффеном, который сейчас находится в хорошей форме, что свидетельствует тому титул на прошлой неделе в Марокко.



Тейлор Фритц на пути к четвертьфиналу обыграл Лукаса Катарину, Чилича и Корду. Ребят, которые славятся своей уверенной подачей и быстрыми розыгрышами.



Статистика. Самое главное и любопытное. Начнем со статистики личных встреч, здесь равенство 1-1, победа Фокина в 2019 году против победы Фритца в 2018 году.



Подача. Небольшое преимущество у американца, чуть лучше подает вторым мячом и более хладнокровен на брейк-поинтах на своей подаче. Прием. А вот здесь уже тотальное преимущество Фокина. Алехандро гораздо лучше принимает первую и вторую подачу соперника, больше делает брейков и в целом набирает больше очков как на своей, так и на чужой подаче. Эти цифры еще больше внушают доверия, когда видишь против кого он играл, Джокович — ясно, но и Гоффен стабильно набирает больше 72% на своей первой подаче. А ведь в матче против Фокина у Гоффена всего 58% очков на первой подаче, а у Джокера и еще меньше — 55%.



Как понимаете, хочу предложить вам сыграть от приема Алехандро Фокина, считаю, этот теннисный элемент и станет ключевым в этом противостоянии», — сказал Родин.

Камельзон: поражение Рублёва от Синнера — не такая уж неожиданность.

Медведев и Джокович попали в заявку на «Ролан Гаррос».