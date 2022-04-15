Вадим Немков — Кори Андерсон: прогноз Вадима Тихомирова на бой Bellator 277

Известный журналист Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Вадим Немков — Кори Андерсон, который состоится в рамках Bellator 277.



Ставка: победа Андерсона за 2.59.



«Бой Вадима Немкова против Кори Андерсона. На пресс-конференции Андерсон выглядел очень бодрым и уверенным. Он очень подробно рассказал, за счёт чего он победит Немкова в этом бою.

С миллионом на кону и тревогой за судейство. Оцениваем шансы Немкова в бою с Андерсоном.

Кори Андерсон выглядит уверенным в себе, а вот у Немкова есть несколько отягчающих обстоятельств. Немков готовится к этому бою с ноября и немного перегорел. Он провёл очень много тренировок и ходил в зал через не могу. Также он отмечал, что сложно найти спарринг-партнёров под Кори Андерсона. Есть ощущение, что стилистически Андерсон будет максимально неудобен Немкову.



В регионе, где сейчас живёт и тренируется Немков, не очень спокойно, периодически что-то взрывается в небе, что создаёт не самый благоприятный фон для тренировок. Если уж на Кори Андерсона дают коэффициент 2.59, то есть смысл поставить на его победу», — сказал Тихомиров.

Корешков: в нынешних условиях Немкову необходимо досрочно побеждать Андерсона.

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