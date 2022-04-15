«Ренн» — «Монако»: прогноз Павла Занозина на матч Лиги 1

Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин дал прогноз на матч 32-го тура Лиги 1 «Ренн» — «Монако».
Ставка: обе забьют за 1.73.
«Ренн» — «Монако» — матч чемпионата Франции. Обе команды борются за самые высокие места – «Ренн» третий, а «Монако» — шестой. Обе команды играют результативно, поэтому не будут в этом матче действовать от обороны, так как каждое очко под конец сезона на вес золота – можно попасть в зону Лиги чемпионов, а можно вообще остаться без еврокубков.
Думаю, что стоит ждать минимум трёх голов в этом матче. Надо отметить, что чемпионат Франции становится всё более результативным в последние сезоны. Флёра скукоты, который был для многих сопутствующим Лиге 1, давно уже нет. Обе забьют, я уверен, в матче «Ренн» — «Монако», — сказал Занозин.
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