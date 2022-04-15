Диего Шварцман — Стефанос Циципас: прогноз Павла Кириченко на матч турнира в Монте-Карло

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил ставку на матч Мастерса в Монте-Карло между Шварцманом и Циципасом.
Ставка: Шварцман выиграет меньше 66.5% очков на 1-й подаче за 1.85.
«Диего Шварцман против Стефаноса Циципаса. На этой стадии уже предлагается широкая роспись, где и попробую сделать удачный прогноз. В центре внимания процент выигранных очков на первой подаче. Для Шварцмана выставлен тотал 66.5%, что видится мне немного завышенной планкой.
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Шварцман вчера одержал трудовую победу на Мусэтти и по ходу матча подача Диего была скорее формальностью — на приёме итальянец не испытывал проблем с возвращением мяча в корт. Более того, в первом сете Шварцман проиграл все свои геймы на подаче. В итоге за матч аргентинец выиграл всего 57% очков на первом мяче. Стоит отметить, что в матче первого круга с Хачановым также этот показатель был очень низким — 58%.
Поэтому предположу, что против Циципаса на первой подаче Шварцман не выиграет более 66.5% очков. Я считаю, что правильный тотал здесь минимум на 3-4% ниже должен быть», — сказал Кириченко.
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