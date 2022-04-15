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Тайрелл Форчун — Раким Кливленд: прогноз Глеба Кожикова на бой Bellator 277

Тайрелл Форчун — Раким Кливленд: прогноз Глеба Кожикова на бой Bellator 277
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Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Тайрелл Форчун – Раким Кливленд в рамках турнира Bellator 277.

Ставка: ТМ 1.5 раунда за 2.03.

«Закрывать предварительный кард турнира Bellator 277 будет противостояние в тяжёлом весе. Тайрелл Форчун — 31-летний американский боец, профессиональный рекорд 11-2, тренируется в зале Blackzilians. Тайрелл – один из лучших бойцов тяжёлого веса Bellator, у него хорошая борцовская база, навыки проведения сабмишенов, а также он может попасть и нокаутировать.

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Форчун шёл на серии из трёх побед кряду, но в ноябре 2021 года его беспроигрышную серию прервал Линтон Васселл, и сейчас американцу во что бы то ни стало нужно восстанавливать свои позиции в дивизионе.

Раким Кливленд — американец по прозвищу Boogyman, ему 32 года, профессиональный рекорд 22-14-1. Раким – рослый, габаритный и физически развитый боец, обладающий нокаутирующим ударом, но имеющий слабости в партере, в частности в защите от проведения болевых/удушающих приёмов.

Я вижу все предпосылки к тому, что поединок завершится в первой половине. В первую очередь, конечно же, жду перевода в партер и последующий сабмишен или гранд-энд-паунд от Тайрелла, но не исключаю и нокаута от Ракима», — сказал Кожиков.

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