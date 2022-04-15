Тайрелл Форчун — Раким Кливленд: прогноз Глеба Кожикова на бой Bellator 277

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Тайрелл Форчун – Раким Кливленд в рамках турнира Bellator 277.



Ставка: ТМ 1.5 раунда за 2.03.



«Закрывать предварительный кард турнира Bellator 277 будет противостояние в тяжёлом весе. Тайрелл Форчун — 31-летний американский боец, профессиональный рекорд 11-2, тренируется в зале Blackzilians. Тайрелл – один из лучших бойцов тяжёлого веса Bellator, у него хорошая борцовская база, навыки проведения сабмишенов, а также он может попасть и нокаутировать.

С миллионом на кону и тревогой за судейство. Оцениваем шансы Немкова в бою с Андерсоном.

Форчун шёл на серии из трёх побед кряду, но в ноябре 2021 года его беспроигрышную серию прервал Линтон Васселл, и сейчас американцу во что бы то ни стало нужно восстанавливать свои позиции в дивизионе.



Раким Кливленд — американец по прозвищу Boogyman, ему 32 года, профессиональный рекорд 22-14-1. Раким – рослый, габаритный и физически развитый боец, обладающий нокаутирующим ударом, но имеющий слабости в партере, в частности в защите от проведения болевых/удушающих приёмов.



Я вижу все предпосылки к тому, что поединок завершится в первой половине. В первую очередь, конечно же, жду перевода в партер и последующий сабмишен или гранд-энд-паунд от Тайрелла, но не исключаю и нокаута от Ракима», — сказал Кожиков.

Корешков: в нынешних условиях Немкову необходимо досрочно побеждать Андерсона.



Макгрегор провёл первый спарринг после травмы и выложил фото.



Сергей Харитонов обвинил Петра Яна в звёздной болезни.



Рамзан Кадыров отреагировал на победу Хамзата Чимаева на UFC 273.