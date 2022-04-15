Камила Джорджи — Осеан Доден: прогноз Владимира Светлицы на матч Кубка Билли Джин Кинг

Профессиональный каппер Владимир Светлица дал прогноз на матч Кубка Билли Джин Кинг Камила Джорджи — Осеан Доден.



Ставка: победа Доден с форой по сетам (+1.5) за 1.90.



«Во втором матче противостояния между Италией и Францией в Билли Джин Кинг Кап (бывший Кубок Федерации) сразятся Камила Джорджи и Осеан Доден.

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Обе теннисистки исповедуют самый что ни на есть мощный и атакующий теннис. Рискуют они примерно при каждом первом ударе, что часто приводит к огромному количеству невынужденных ошибок. Собственно, даже не поднимая статистику, могу почти с уверенностью сказать, что сегодняшние соперницы входят в топ-5 по числу двойных ошибок среди элиты WTA.



Если говорить о форме, то здесь, как мне кажется, небольшое преимущество даже на стороне Доден, которая, несмотря на то что имеет отрицательную разницу побед/поражений в этом сезоне, на последнем турнире выступила достойно, добравшись до финала в Марбелье. Джорджи свою последнюю победу добыла 19 января ещё на Australian Open. С тех пор минимум матчей и 2 подряд поражения с баранкой в одном из сетов).



Кроме того, в личном противостоянии счёт 2:0 в пользу француженки.



На мой взгляд, вышеизложенные факты никак не тянут на 1.39 — 3.00 в данном матче», — сказал Светлица.

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