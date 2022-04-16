«Уфа» — ЦСКА: прямой эфир, смотреть онлайн, трансляция матча РПЛ, какой канал показывает

Сегодня, 16 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск.
Сможет ли ЦСКА взять себя в руки после двух неудач?
В прямом эфире трансляцию матча будет показывать канал «Матч Премьер».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех уфимцев оценён экспертами в 4.05. Ставки на ничью принимаются за 3.52.
Аналитики также считают, что матч РПЛ «Уфа» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.99.
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