«Зенит» — «Урал»: смотреть в прямом эфире, онлайн-трансляция матча, какой канал показывает

Сегодня, 16 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Урал». Начало игры — в 16:30 мск.
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В прямом эфире трансляцию из Санкт-Петербурга будет показывать канал «Матч Премьер».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 15.50. Ставки на ничью принимаются за 7.10.
Аналитики уверены, что матч РПЛ «Зенит» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22. Поставить на «обе забьют» можно за 2.36.
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