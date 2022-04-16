«Зенит» — «Урал»: смотреть в прямом эфире, онлайн-трансляция матча, какой канал показывает

Сегодня, 16 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Урал». Начало игры — в 16:30 мск.

Клаудиньо рассказал, чем РПЛ отличается от чемпионата Бразилии.

В прямом эфире трансляцию из Санкт-Петербурга будет показывать канал «Матч Премьер».

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 15.50. Ставки на ничью принимаются за 7.10.

Аналитики уверены, что матч РПЛ «Зенит» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22. Поставить на «обе забьют» можно за 2.36.

«Зенит» — «Урал»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

Ваноли признался, что почувствовал «спартаковский дух».

Ловчев: для нашего футбола Дзюба при всех своих недостатках — звезда!

Зарема жёстко отреагировала на ответ Медведева Каттани.