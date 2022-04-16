«Спартак» — «Рубин»: онлайн-трансляция, по какому каналу смотреть в прямом эфире матч РПЛ

Сегодня, 16 апреля, состоится матч 25-го тура чемпионата России «Спартак» — «Рубин». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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Трансляцию матча можно найти на сайте matchtv.ru.

Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45, что приблизительно равно 69% вероятности. Успех «Рубина» доступен у букмекеров за 8.30 (12%). Пари на ничью в основное время принимаются за 5.20.



При этом аналитики считают, что встреча Российской Премьер-Лиги получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

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