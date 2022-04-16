«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прямая трансляция, смотреть онлайн матч, прямой эфир

Сегодня, 16 апреля, состоится матч полуфинала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
Почему матч «Сити» — «Ливерпуль» в Кубке Англии мы запомним надолго?
Встречу будет в прямом эфире показывать BBC.
Эксперты дали свой прогноз, они не могут выделить фаворита. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60, что приблизительно равно 39% вероятности. Успех «Ливерпуля» доступен у букмекеров за 2.94 (34%). Пари на ничью в основное время принимаются за 3.60.
При этом аналитики считают, что встреча полуфинала Кубка Англии получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.
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