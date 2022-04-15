Фонбет запустил новый сайт и раздаст клиентам 1 млрд рублей фрибетами

Букмекерская компания Фонбет представила новый сайт с удобным коротким доменным именем fon.bet — ресурс стал работать еще быстрее. Текущее мобильное приложение продолжит работу в штатном режиме, устанавливать заново ничего не требуется.



В течение недели происходил перенос всей информации на новый ресурс, а также обновление лицензии — в результате технических действий могли наблюдаться сложности с пополнением счета. Компания принесла извинения за временные неудобства: уже начислены более 600 млн рублей фрибетов нашим постоянным клиентам. Кроме того, до конца мая будет повышен кешбэк в VIP-программе лояльности до 20%. А новые клиенты получат в подарок фрибет на первый депозит в размере 3000 рублей по промокоду KING.



Обновление сайта и доменного имени носит исключительно технический характер: букмекерская компания «Фонбет» сохраняет все текущие спонсорства и партнерства. Более того, совместно с КХЛ букмекер разыграет еще 100 млн рублей фрибетами на финал Кубка Гагарина.



Приоритетом компании остаются клиенты. Уже 28 лет Фонбет делает лучший букмекерский продукт. С 1994 года компания переживала разные времена, каждую трудность превращая в возможность, обновлялась и становилась лучше. Неизменно одно: Фонбет — это первый российский букмекер, локомотив отрасли и ваш надежный партнер в ставках на спорт. Спасибо за доверие!