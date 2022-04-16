«Зенит» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч 25-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» – «Урал».

Ставка: «Зенит» победит в обоих таймах за 2.28.

«Думаю, это будет одна из самых простых игр для «Зенита» на финише сезона. «Урал» вроде бы дал надежду болельщикам в матче с ЦСКА, но выиграть не получилось из-за судейской ошибки. А следом последовало поражение от Самары, где ещё основной защитник был удалён. Ситуация крайне тяжёлая.

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«Зенит» должен убегать от «Динамо». Бело-голубые победили «Ахмат» и сравнялись в таблице с командой Семака. Понятно, что большой фаворит «Зенит», у него все в строю, в том числе и Вендел должен появиться на поле. Мне сложно представить, что в этой встрече «Зенит» может потерять очки. Слишком большая разница в классе игроков. Да и дома «Зенит» почти не теряет очков. Бывают порой сложности, как с «Рубином», но итог один — победа.



Поставлю на победу «Зенита» в обоих таймах. Уверен, что сразу же петербуржцы мощно начнут, прихватят «Урал» на его половине поля. Моменты пойдут в первые 15 минут. А после перерыва за счёт замен можно и ещё добавить. Такое мы уже не раз видели. Уверен в прогнозе на 9 из 10».

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