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«Спартак» — «Рубин»: ставка Константина Генича на матч чемпионата России

«Спартак» — «Рубин»: ставка Константина Генича на матч чемпионата России
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» – «Рубин».

Ставка: «Спартак» забьёт в обоих таймах за 2.19.

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«Спартак», воодушевлённый хорошим результатом и хорошей игрой с «Арсеналом», принимает «Рубин», который в последних девяти матчах потерпел восемь поражений. Даже с молодёжью «Краснодара» он ничего не смог поделать, хотя пару моментов создал.

Есть определённая закономерность в матчах между «Спартаком» и «Рубином». Как правило команды не обмениваются забитыми мячами. В пяти из последних шести игр кто-то обязательно не забивал. В первом круге «Рубин» был сильнее — 1:0. Но сейчас «Спартак» лихо выглядит, хорошее движение показывает. И та удача, которая отвернулась от «Спартака» в первом тайме в игре с «Арсеналом», сейчас может вернуться. А «Рубин» в своём нынешнем виде выглядит подавленным и потухшим. У «Рубина» впереди более важные соперники, где в очных противостояниях нужно будет набирать очки с командами, которые борются за выживание.

Я верю в то, что «Спартак» забьёт минимум два и забьёт в первом тайме. Учитывая то, как «Спартак» начал матч с «Арсеналом», он в состоянии подхватить этот футбол, достаточно резкий и резвый, и в игре с казанцами.

Мой прогноз — «Спартак» забьёт в первом тайме за 1.60. И пойду дальше — «Спартак» забьёт в обоих таймах».

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