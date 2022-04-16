«Спартак» — «Рубин»: прогноз Эдуарда Мора на матч Российской Премьер-Лиги

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.78.

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«Поговорим о чемпионате России, матч «Спартак» — «Рубин». Шесть туров осталось до конца чемпионата, обеим командам нужно выправлять турнирное положение – «Спартак» находится на девятом месте, «Рубин» — 12-й.



«Спартак» провёл хорошую игру с тульским «Арсеналом», атаковал два тайма, играл агрессивно, порадовав болельщиков — команда на подъёме. Из-за большого количества потерь дали шанс сыграть тем, кто имел мало игровой практики, и они оправдали все надежды. Теперь у Ваноли будет головная боль, кого выпускать в стартовом составе.



У «Рубина» происходит какая-то катастрофа. Шесть игр сыграли казанцы в весенней части чемпионата, проиграв пять из них. При этом в пяти матчах пробивался тотал больше 2.5 мяча.



«Спартак» будет играть агрессивно, доминировать, переигрывать соперника, выйдет забивать. «Спартак» — фаворит, но коэффициент на его победу небольшой. Я дам такой прогноз – тотал больше 2.5 мяча. «Спартак» будет снова играть в агрессивный футбол, а «Рубину» тоже деваться уже некуда – всего одно очко отделяет казанцев от зоны стыковых матчей. Ожидаю интересной игры – тотал больше 2.5 мяча».

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