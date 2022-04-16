«Спартак» — «Рубин»: ставка Егора Титова на матч 25-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» – «Рубин».

Ставка: «Спартак» победит с форой (-1) за 1.65.

Почему «Спартак» приблизит Слуцкого к зоне вылета в ФНЛ?

«Спартак» наконец-то победил в прошлом туре. Большим преимуществом он владел в игре с «Арсеналом», победа заслуженная. Но это «Арсенал», который по игре очень слабо выглядит этой весной. А сейчас играть с соперником, который не лучше туляков. «Рубин» проигрывает матч за матчем. От былого состава почти никого не осталось. Проблемная команда у Слуцкого. По большому счёту казанцы не могут рассчитывать на какой-то удобоваримый результат в этой игре. Они дома проигрывают «Краснодару» и «Химкам», а здесь «Спартак» с достаточно мощным составом и желанием улучшить своё турнирное положение.



Слишком уж рисковать не стану. Всё-таки «Спартак» это «Спартак», он нестабилен, всегда способен удивить со знаком минус. Но я сильно удивлюсь, если он не выиграет у такого разваливающегося «Рубина». Всё-таки есть Николсон, который выглядит очень неплохо, есть Соболев, который понравился с Тулой. Атака в целом выглядит убедительно. Нужно только реализовывать.



Поставлю на победу «Спартака» с форой (-1). Аккуратно. Но на победу в два мяча рассчитывать можно. Уверен в прогнозе на 9 из 10».

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