«Ювентус» — «Болонья»: прогноз Павла Занозина на матч Серии А

Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на 33-й тур итальянской Серии А «Ювентус» — «Болонья».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.03.

«Болонья» победила «Сампдорию» в прошлом туре со счётом 2:0. До этого сыграла на «Сан-Сиро» с «Миланом» — 0:0. Михайлович, конечно, сумасшедшую работу проводит. Вспомним его удивительную борьбу с раком, и он в ней одержал победу, как многократно одерживал победу на футбольном поле. Ну и теперь уже «Болонья», конечно, не вылетит никуда, она далеко оторвалась от самого дна таблицы. Задач на концовку сезона нет, но не думаю, что где-то в чемпионатах могут быть команды, которые на каждый матч себе задачу не ставят.

Почему «Ювентус» ждут большие проблемы в игре с «Болоньей»?

«Юве» даже за чемпионство ещё борется, шесть очков отставания от «Милана», идущего первым, и семь по потерянным от «Интера», у которого есть ещё встреча в запасе. Думаю, туринцы должны очень аккуратно провести матч, нельзя ни в коем случае терять очки. Может быть, прямо здесь и сейчас решается, удастся ли «Ювентусу» остаться в борьбе за скудетто, шесть туров до конца — совсем небольшая дистанция.

Стоит ожидать низа в этой встрече. «Юве» и сам в последнее время часто играет низовые матчи. Да, в прошлом туре одолели «Кальяри» со счётом 2:1, но феерии никакой нет. А «Болонья» — команда, которая настроена на то, чтобы голов в её ворота было мало. Ну и сама она не раскрывается обычно, нет никакого смысла делать этого с «Ювентусом» в гостях. Так что тотал меньше 2.5 мяча — моё вам предложение, хороший вариант, который стоит больше двойки».

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