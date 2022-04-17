«Сочи» — «Локомотив»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата России

17 апреля состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Локомотив». Начало игры — в 16:30 мск.

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Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу сочинцев можно с коэффициентом 1.83. Успех москвичей оценён экспертами в 4.85. Ставки на ничью принимаются за 3.98.



Аналитики считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Вероятность назначения пенальти оценена в 2.35, а красной карточки — в 2.95.

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