«Севилья» — «Реал Мадрид»: эксперты оценили шансы в матче чемпионата Испании

17 апреля состоится матч 32-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Реал». Начало игры — в 22:00 мск.

Почему «Реал» потеряет очки в Севилье?

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 2.58. Успех севильцев оценён экспертами в 3.04. Ставки на ничью принимаются за 3.50.



Букмекеры считают, что матч «Севилья» — «Реал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87.

Если забьют футболисты «Севильи», сыграет коэффициент 1.37. Гол мадридцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Победа «Реала» всухую доступна за 4.30, а победа «Севильи» всухую — за 5.00.

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