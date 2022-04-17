«Арсенал» Тула — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Арсенал» Тула – «Ростов» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Ставка: обе забьют за 1.90.
«Ростов» в двух последних матчах побеждал — обыграли «Крылья Советов» с хорошей игрой в обороне, «Локомотиву» четыре забили, но там соперник бездарно сыграл. «Арсеналу» сейчас во что бы то ни стало надо цепляться за очки дома, всё-таки команда на последнем месте.
Почему Карпин не справится с тульским «Арсеналом»?
У «Ростова» не сыграет основной центральный защитник Осипенко, и это большая потеря для команды Валерия Карпина. Какие-то внутренние ресурсы придётся найти, чтобы эту позицию закрыть. А у «Арсенала» не сыграет Кингз Кангва. Там ещё пара футболистов будет отсутствовать. Но если «Арсенал» собирается сохранять место в Премьер-Лиге, то дома против такого соперника, как «Ростов», надо играть агрессивнее, смелее, а не так, как это было в трёх последних матчах у «Арсенала». И с «Зенитом» толком ничего в атаке не показали, с «Ахматом» тайм в меньшинстве играли, со «Спартаком» толком ничего впереди создать не смогли. Хочешь — не хочешь, а надо играть смелее и наглее.
В последних двух матчах, когда играли в Туле, были результативные игры — по 5 забивали. Если взять последние четыре встречи, то в трёх обменивались голами. Думаю, и сейчас это возможно. «Арсенал» очень плохо играет в защите, да и центральных защитников у него почти не осталось. «Ростов» может воспользоваться потерями «Арсенала». А у гостей, как я уже сказал, не будет Осипенко», — сказал Генич.
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