«Гранада» — «Леванте»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 32-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Гранада» — «Леванте».
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.15.
«Ещё одна дуэль между командой из зоны вылета и соперником, который ненамного выше. Но если в аналогичном матче «Алавес» — «Райо Вальекано» встречаются команды, совсем плохие по игре в последних турах, то вот встреча «Гранады» и «Леванте» — это совсем другое дело! Обе команды конкурентоспособны и показывают симпатичную игру. А вдобавок это ещё и результативный футбол.
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Обе команды много забивают – больше чем «Реал Сосьедад» (!) и ещё восемь команд Примеры. И обе они входят в тройку пропустивших больше всех мячей. Так что тут логично ждать голов. У «Гранады» в трёх последних турах был счёт 3:2, 2:2 и 2:4, а «Леванте» — чемпион по счёту 4:3, но не брезгует и счётом 3:3 и 5:3, а в прошлом туре валенсийцы проиграли «Барселоне» 2:3.
С учётом тяжёлой турнирной ситуации «Леванте» надо играть на победу в каждом туре, и особенно сейчас – в битве с прямым конкурентом. Обе команды ищут счастья именно в атаке и не особенно пытаются полагаться на свою слабенькую линию обороны.
Стоит обратить внимание, что среди многочисленных потерь в обеих командах преобладают тоже футболисты из группы атаки – Луис Суарес и Рочина у «Гранады», де Фрутос и Кампанья у «Леванте». Поэтому обойдусь без совсем высоких тоталов типа «больше 4.5» гола и предложу ставку просто на голы обеих команд при тотале больше 2.5 гола. Благо коэффициент на это достаточно высок – 2.15», — сказал Вишневский.
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