«Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Краснодар» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: индивидуальный тотал «Крыльев Советов» больше 1.5 за 1.85.



«Не знаю, в каком состоянии и в каком составе выйдет «Краснодар». Может быть, снова какие-то эксперименты будут, появятся какие-то ребята из «Краснодара-2». Может быть, вернутся некоторые игроки в состав. Точно не будет Черникова после удаления в прошлом туре, не будет Сперцяна. Может быть, с первых минут сыграет Ильин. Не знаю, что там по «Краснодару».

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А у «Крыльев Советов», как мне кажется, сейчас хорошая движуха идёт. Может быть, они в Ростове не лучший матч провели с точки зрения игры в атаке, но с «Уралом» хорошую игру провели — забили один гол, а могли и больше, здорово их контратаки смотрелись. И это при том, что им по большому счёту ничего не нужно в чемпионате. Если «Крылья Советов» включат обороты, как они умеют делать дома, то «Краснодару» с его свежесконструированной обороной будет непросто. Другой вопрос, что остальные соперники этим не пользовались, когда играли с краснодарцами.



У «Крыльев Советов» есть ресурсы, чтобы два мяча в ворота «Краснодара» забить. Мой прогноз — «индивидуальный тотал «Крыльев Советов» больше 1.5 мяча», — сказал Генич.

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