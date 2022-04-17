«Вест Хэм» — «Бёрнли»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Бёрнли».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.86.
«Матч, после просмотра которого наверняка можно будет сказать «игра была равна».
«Вест Хэм» — «Бёрнли»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
У «молотобойцев» жёсткий график в последнее время. Игра с «Бёрнли» будет четвёртой за 10 дней, и кадровые потери только усиливают сложность ситуации. Команда Дэвида Мойеса и до начала этого отрезка не слишком впечатляла своей игрой, а теперь и подавно. Те редкие победы, что команда всё же изредка добывает, скорее, случаются вопреки, а не благодаря.
«Бёрнли» уступил «Норвичу» в матче, на который возлагал большие надежды. Опустят ли после этого руки? Не думаю. Шансы догнать «Эвертон» по-прежнему неплохие, и они будут за них цепляться.
Думаю, обе команды здесь больше будут мучиться, а не играть. Но если говорить о шансах, то гости вполне могут не проиграть», — сказал Петросьян.
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