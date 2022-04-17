«Сочи» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» – «Локомотив» Москва в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: «Сочи» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.70.



Один из самых интересных матчей тура. После 1:4 в Ростове «Локомотив» должен как-то подсобраться, что-то подкорректировать и изменить. Но против «Сочи» будет очень тяжело. «Сочи» — одна из самых организованных команд чемпионата, если не самая организованная. Здорово она выстроена Владимиром Федотовым. И «Сочи» хочет сотворить историю — забраться в тройку. Для молодой команды это был бы отличный результат по итогам сезона. И матч за матчем «Сочи» свои локальные задачи решает.



В первом круге «Локомотив» выиграл 2:1. Не совсем это было по делу. У «Сочи» было достаточно моментов, чтобы не проиграть, но только в самой концовке со штрафного забили сочинцы.



Нынешний «Локомотив» по организации, конечно, сочинцам уступает. После четырёх мячей, пропущенных в Ростове, Комппер что-то подправит, подкорректирует. Не будет Тикнизяна. Наверное, и удаления у «Локомотива» не будет в связи с этим. Жду тесный, очень плотный футбол — с большим количеством единоборств и фолов. Вряд ли здесь стоит ждать большого количества мячей. Хотя если взять последние четыре очные встречи, то они как правило были результативными, обязательно команды обменивались забитыми мячами. Но любая серия рано или поздно заканчивается.



Думаю, «Сочи» рационально, прагматично сыграет на результат. Касьерра наконец-то забил по весне. Если сочинцы справятся с Изидором и другими атакующими игроками «Локомотива», то могут рассчитывать на положительный результат. Мой прогноз — «Сочи» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча», — сказал Генич.



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