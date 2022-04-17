«Севилья» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Реал» в 32-м туре Примеры сезона-2021/2022.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.
«После сверхэмоционального матча «Реала» с «Челси», где «Реал» оформил себе выход в полуфинал Лиги чемпионов, мадридцы отправляются в гости к «Севилье».
«Севилья» из Лиги Европы вылетела, поэтому в недельном цикле спокойно готовилась к матчу с «Реалом». «Реал» первый, «Севилья» третья, между командами 12 очков в турнирной таблице. Как правило, матчи в Севилье последние годы получаются очень тяжёлыми и вязкими. «Реал» в разном состоянии подходил к этому матчу, но в последние два сезона мадридцы побеждали со счётом 1:0.
Сейчас у «Реала» отличный гандикап перед «Севильей» и «Барселоной», но это не значит, что надо играть спустя рукава. Учитывая турнирное положение, а также то, что «Реал» играл в Лиге чемпионов и потратил немало сил, думаю, что здесь будет борьба тактик. На мой взгляд, здесь вряд ли будет много забитых мячей, много борьбы будет в середине поля. Мой прогноз – тотал меньше 2.5», — сказал Генич.
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