«Севилья» — «Реал»: ставка Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Севилья» — «Реал».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.87.



«Матч обещает быть очень интересным. «Реал» идёт на первом месте с отрывом в 12 очков. «Севилья» идёт на третьей строчке и показывает неплохой футбол. Безусловно, попытается победить.

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«Реал» совершил настоящее чудо в матче с «Челси», затратил очень много сил, но прошёл дальше. Думаю, что Карло Анчелотти даст ключевым футболистам передышку в этой игре.



Последние две встречи «Севильи» и «Реала» закончились со счётом 1:0 в пользу «бланкос». Голов много забито не было. Конечно, «Реал» может одержать победу в любом матче за счёт мастерства футболистов, хладнокровия и умений главного тренера.



Но после победы над «Челси» гостям будет тяжело. На мой взгляд, здесь с одинаковой долей вероятности может быть как победа «Севильи», так и ничья или победа «Реала».



Но всё же гости, скорее всего, будут играть вторым номером и вряд ли позволят «Севилье» создавать много моментов, учитывая класс футболистов», — сказал Мор.



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