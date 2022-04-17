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«Атлетик» — «Сельта»: прогноз Александра Вишневского на матч 32-го тура Примеры

«Атлетик» — «Сельта»: прогноз Александра Вишневского на матч 32-го тура Примеры
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Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 32-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Атлетик» — «Сельта».

Ставка: «Атлетик» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.58.

«Обе команды демонстрируют низовой футбол. Тотал больше 3.5 гола не сыграл ни разу за последние четыре тура ни в матчах «Атлетика», ни в играх «Сельты». Да и их очная игра первого круга не была богатой на игры – «Атлетик» тогда выиграл в Виго при счёте 1:0.

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На своём поле баски тоже не должны уступать как минимум. Но атакующий потенциал «Атлетика» не оставляет больших шансов на высокое количество голов.

«Сельта» в гостевых матчах тоже не блещет голами – в четырёх последних выездных играх галисийцы не забивали, да и пропускали при этом мало – лишь четыре мяча. Отсюда и ставка на 1Х при тотале меньше 3.5 забитого мяча», — сказал Вишневский.

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