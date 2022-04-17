«Байер» — «РБ Лейпциг»: прогноз Романа Нагучева на игру Бундеслиги

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «Байер» — «РБ Лейпциг».



Ставка: цифра 1 в счёте за 1.70.



«Это игра команды, которая отдыхала в еврокубковые слоты, и клуба, который очень здорово движется по сезону. Но после еврокубков, как правило, наступает некоторое похмелье.

«Байер» — «РБ Лейпциг»: Тедеско — просто волшебник!

«РБ Лейпциг» играет дома. Он встречается с «Байером», который обычно показывает результативный футбол. Но всё-таки «быки» после изматывающего матча с «Аталантой» постараются сыграть скромнее.



Если честно, мне кажется, что одна из команд забьёт ровно один гол. Мне кажется, что нужно поставить на то, что в итоговом счёте будет цифра «1». Я почти уверен, что игра даже будет низовой. Потому что «быки» потратили очень много сил.



Ставить на традиционный гол Кристофера Нкунку я бы тоже не стал. Потому что он провёл довольно много времени в матче с «Аталантой», — сказал Нагучев.

Каррера: в успехе «Лейпцига» видна рука Тедеско.

Фанаты «Ювентуса» выступают против Аллегри и призывают к возвращению Конте.

Стало известно, когда прояснится ситуация по трансферу Левандовского в «Барселону».