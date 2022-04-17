«Нижний Новгород» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Нижний Новгород» – «Химки» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.65.



«Жду настоящей бойни в Нижнем Новгороде. Команда Александра Кержакова против команды Сергея Юрана. «Химки» хороши в последних матчах, три победы подряд одержали. Кто скажет, что это не закономерность. Семь мячей забили в матчах с «Рубином» и ЦСКА. Где-то повезло «Химкам», где-то соперник их недооценил. «Нижний» недалеко от зоны стыков, всего в трёх очках от тех же «Химок». И это будет настоящая драка за очки. Если «Химки» выиграют, то догонят «Нижний». Нижегородцам важно не проиграть, чтобы сохранить гандикап от конкурента и преследователей.



Так что вряд ли стоит ждать открытой игры и вряд ли стоит вновь ждать сверхрезультативной игры от «Химок». Хотя, действительно, в последних матчах с участием «Химок» забивается много мячей.



В первом круге была ничья 1:1. Нечто подобное или 0:1, 1:0 жду и в этом матче. «Нижний» неплохо смотрелся в обороне в предыдущей игре с «Динамо». Правда, в свои ворота в концовке забили. Если брать, как играют команды, то, скорее всего, «низовой» матч нас ждёт.



Я бы сыграл тотал меньше 2.5 мяча за 1.65. Вряд ли кто-то будет рисковать. Можно и вариант с расходом — тотал меньше 2 за 2.09. Думаю, будет настоящая сеча», — сказал Генич.