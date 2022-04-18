«Металлург» — ЦСКА: эксперты назвали фаворита первого матча финала Кубка Гагарина

Сегодня, 18 апреля, состоится первый матч финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск.

«Металлург» — ЦСКА: большой разбор финала Кубка Гагарина.

Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности. Успех «Металлурга» оценён букмекерами в 2.70 (37%).



Букмекеры также считают, что первый матч финальной серии плей-офф КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и московским ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.92, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.07.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.40. Заключить пари на гол в первые 10 минут предлагают за 1.89.

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