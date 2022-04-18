«Наполи» — «Рома»: эксперты оценили шансы команд в матче Серии А

Сегодня, 18 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Рома». Начало игры — в 20:00 мск.
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Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98, что приблизительно равно 50% вероятности. Успех римлян оценён экспертами в 4.30 (23%). Ставки на ничью принимаются за 3.78.
Аналитики также считают, что матч «Наполи» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.
Если в матче будет больше 5 жёлтых карточек, сыграет коэффициент 1.71.
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