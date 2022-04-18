«Металлург» Мг — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на 1-й матч серии Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 1-й матч финала Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Металлург» Мг – ЦСКА.

Ставка 1: победа «Металлурга» в основное время за 2.89.

Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы за 2.50.

«Самое гадкое в предстоящем финале заключается в том, что две команды КХЛ, объективно имеющие самый большой атакующий потенциал в лиге, будут вновь изощряться в «усушке-утруске» и оборонительном антихоккее. ЦСКА будет так играть потому, что по-другому в плей-офф, по сути, и не играл. А «Магнитка» и рада была бы поиграть в «бей-беги», но этот стиль сейчас заведомо проигрывает оборонительному.

«Металлург» — ЦСКА: так кто фаворит финала Кубка Гагарина?

В финалах конференций «Магнитка» сумела «перетракторить» челябинцев, а ЦСКА удушил СКА. По разику будущие финалисты всё-таки «разгорелись», и, когда у них появилась возможность, оторвались по полной. Но только по разику. А финалы у нас бывают открытыми и на срывание болельщицких голов только в минорных лигах, да и то не во всех и не всегда. Чаще всего финалы – это хоть и интригующее зрелище, но интригующее исключительно для болельщиков команд-финалистов предстоящим результатом. Все остальные как правило при просмотре финалов рискуют вывихнуть челюсти, зевая, и от этого никуда не деться. И именно это нас, скорее всего, и ждёт.



И преимущество здесь будет у ЦСКА, хоть «Магнитка» тоже весьма неплохо играет в «усушку-утруску». Более того, у уральцев тренерский штаб куда более опытный, изворотливый и вариабельный. Но при этом исполнители у ЦСКА повыше классом, что в итоге и даёт армейцам преимущество, которого может не хватить в отдельно взятом матче, но хватит на длинной дистанции финальной серии.



Поэтому, по моему видению, «Магнитка» начнёт серию «во здравие» — за счёт того, что будет более отдохнувшей и, соответственно, подготовленной. Но дальше преимущество перейдёт к ЦСКА, который начнёт осаду на изматывание. И если «Магнитке» удастся в серии победить второй раз – это уже можно будет считать успехом.



А первый матч финала – да, победа «Магнитки». Предположу, что в среднем по количеству заброшенных шайб в матче (с тоталом в районе 6-7), в основное время и с преимуществом в одну-две шайбы».

Кожевников: НХЛ никогда не откажется от российских хоккеистов.



Вячеслав Быков поделился ожиданиями от финала КХЛ «Металлург» — ЦСКА.



Почему атака ЦСКА разочарует в Магнитогорске?