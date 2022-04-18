«Металлург» Мг — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на первый матч плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 1-й матч финала Кубка Гагарина, в котором сыграют «Металлург» Мг — ЦСКА.

Ставка: итоговая победа «Металлурга» за 2.03.

«Такой финал мы уже видели в 2016 году, когда никто не сомневался, что ЦСКА выиграет 4-0, но «Магнитка» выиграла серию 4-3. Фёдоров прекрасно помнит, как проигрывать финал «Магнитке».

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Если говорить о том, как команды шли к финалу, то мы помним, что ЦСКА прошёл первые два раунда, выиграв два раза по 4-0 у крепких команд – «Локомотива» и «Динамо» Москвы. Но СКА смог навязать ЦСКА борьбу. Мы видели, как ЦСКА проигрывал по ходу дела, как команду лихорадило. ЦСКА вытащил серии со СКА только благодаря тому, что в шестом матче проснулся Григоренко, сделавший дубль, а в седьмом – Плотников. Можно долго ехать на третьем звене, которое набрало 15 очков в первых пяти матчах, но далеко на нём не уедешь.



«Магнитка» выжила в тяжёлой серии с «Авангардом», потеряла трёх защитников, но при этом очень сухо сыграла с «Трактором», выиграв серию 4-1, очень мало пропуская.



В первом матче я бы взял победу «Магнитки» с учётом овертайма и буллитов. Команда играет дома, она отдыхала больше, чем ЦСКА. Думаю, что «Металлург» – команда сбалансированная, у неё хорошая атака. Усилия в нападении могут дать результат для «Магнитки».

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«Металлург» — ЦСКА, 1-й матч: когда начало, где покажут.

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