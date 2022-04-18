«Металлург» — ЦСКА: ставка Дарьи Мироновой на матч финала Кубка Гагарина

Телеведущая Дарья Миронова, обозревающая хоккейные события, сделала ставку на первый матч «Металлург» — ЦСКА.

Ставка: победа одной из команд + тотал больше 3.5 шайбы за 1.71.

«Металлург» может заставить любого соперника выйти из себя, из своей зоны комфорта. В первой десятке бомбардиров Кубка Гагарина — шесть игроков «Магнитки» и один армеец. Этот факт наводит на мысль о том, что нас ждёт весёлый, результативный раунд. В регулярке команды обменялись домашними победами: ЦСКА 6-4, «Металлург» 4-0. В обоих коллективах есть кому создавать, обострять, подключаться, и это прекрасно.

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Хозяева площадки гораздо свежее. «Металлург» не поддался на вязкий стиль «Трактора», навязывал свои условия. У Кошечкина было время отдохнуть, а вот Федотов играет без замен. Кто из вас вообще вспомнит, есть ли у Ивана сменщик? ЦСКА потратил очень много сил на серию со СКА. Успеют ли восстановиться лидеры?!



С другой стороны, в составе армейцев лучше и больше всего проявляли себя игроки, которых не принято относить к статусу «звёздных». Говоря о стабильности, всегда были на месте и на обострении Соркин, Попов, Светлаков, Абрамов. Всё ещё ждёт своего расцвета армейское большинство. Интересная серия будет и для Плотникова, который покинул «Металлург» после прошлого сезона, а сверху получил ведёрко публичной критики от руководства магнитогорского клуба.



Лайпсик — лучший снайпер плей-офф КХЛ на данный момент, забрасывал армейцам и по ходу регулярки. Голдобин своего счастья в армейском клубе также не нашёл, но рисовал шикарные голы практически каждую неделю на протяжении всего чемпионата.

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Страсти и эмоции в игру и на пресс-конференциях будет добавлять и Илья Петрович. Включаться ЦСКА придётся с первых минут, хозяева не станут затягивать с атаками и давлением на ворота Федотова. Армейцам крайне тяжело давались вторые периоды в предыдущей серии, но это не значит, что стоит ждать повторения в финале.



Каждый соперник индивидуален. «Магнитка» дерзкая, быстрая, непредсказуемая, даже отставая в счёте, будет доигрывать каждый момент. В первом раунде «Металлург» неоднократно забивал в меньшинстве. Нacтолько эта команда лавирующая под обстоятельства. Верю, что у армейцев откроется второе дыхание, но думаю, что свежий «Металлург» доставить массу тревог гостям именно в первой игре. Остановлюсь на победе одной из команд и ТБ 3.5 шайбы».

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