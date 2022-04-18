«Колорадо» — «Вашингтон»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Колорадо Эвеланш» и «Вашингтон Кэпиталз».

Ставка: победа «Колорадо Эвеланш» с форой (-1.5) за 2.15.

«Колорадо» — лучший клуб регулярного чемпионата, который идёт за вторым подряд «Президент Трофи». Набрал 116 очков, но на пятки наступает «Флорида» (114), которая очень хотела бы впервые в истории выиграть этот весьма престижный приз. Будет какой баннер поднять под своды дворца в штате Флорида.

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Кроме того, «Колорадо» одержал девять побед в 10 последних матчах. Серия из девяти побед подряд – это впечатляет! И не забудем, что команда играет в среднегорье, где гостям всегда тяжело изначально. На высоте 2000 м над уровнем моря тяжелее дышать, не так бегут ноги.



«Вашингтон» выиграл семь раз в последних 10 матчах и уже обеспечил себе участие в плей-офф. И ещё учтём, что у «Кэпиталз» был лишь один день после матча в Монреале, чтобы переехать на другую часть материка и в другую страну. Всё это непросто, да и вратарей стабильных у «Вашингтона» нет…



Я бы в этом матче взял кэф 2.15 на то, что «Колорадо» победит с форой (-1.5), то есть разница шайб будет от двух».

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