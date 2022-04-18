«Колорадо» — «Вашингтон»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Колорадо Эвеланш» и «Вашингтон Кэпиталз».
Ставка: победа «Колорадо Эвеланш» с форой (-1.5) за 2.15.
«Колорадо» — лучший клуб регулярного чемпионата, который идёт за вторым подряд «Президент Трофи». Набрал 116 очков, но на пятки наступает «Флорида» (114), которая очень хотела бы впервые в истории выиграть этот весьма престижный приз. Будет какой баннер поднять под своды дворца в штате Флорида.
Главный тренер «Вашингтона» сравнил Овечкина с быком.
Кроме того, «Колорадо» одержал девять побед в 10 последних матчах. Серия из девяти побед подряд – это впечатляет! И не забудем, что команда играет в среднегорье, где гостям всегда тяжело изначально. На высоте 2000 м над уровнем моря тяжелее дышать, не так бегут ноги.
«Вашингтон» выиграл семь раз в последних 10 матчах и уже обеспечил себе участие в плей-офф. И ещё учтём, что у «Кэпиталз» был лишь один день после матча в Монреале, чтобы переехать на другую часть материка и в другую страну. Всё это непросто, да и вратарей стабильных у «Вашингтона» нет…
Я бы в этом матче взял кэф 2.15 на то, что «Колорадо» победит с форой (-1.5), то есть разница шайб будет от двух».
«Колорадо» — «Вашингтон»: когда начало, где покажут.
Тренер «Сент-Луиса» двумя словами описал яркий гол Тарасенко.
Юрзинов-старший считает, что стратегия СКА должна стать примером для команд КХЛ.
- 18 апреля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 17 апреля 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 16 апреля 2022
-
19:00