«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: эксперты оценили шансы команд в матче чемпионата Англии

19 апреля состоится матч 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск.

Где покажут матч «Ливерпуль» — «МЮ» в прямом эфире?

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.44. Успех манкунианцев оценён экспертами в 8.20. Ставки на ничью принимаются за 5.40.



Эксперты уверены, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49.

Если забьют футболисты «Ливерпуля», сыграет коэффициент 1.06. Гол «Манчестер Юнайтед» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

В первом круге «Ливерпуль» выиграл у «МЮ» со счётом 5:0.

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