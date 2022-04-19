«Балтика» — «Динамо»: эксперты оценили шансы в четвертьфинале Кубка России

19 апреля состоится матч 1/4 финала Кубка России «Балтика» — «Динамо». Начало игры — в 20:00 мск.

Геннадий Орлов: у «Динамо» чемпионской игры не наблюдается.

Эксперты считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех калининградцев оценён экспертами в 7.50. Ставки на ничью принимаются за 4.35.



Аналитики считают, что матч «Балтика» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.90. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 2.21.

Выход «Балтики» в полуфинал Кубка России оценивается в 3.80, итоговый успех «Динамо» — в 1.30.

Газзаев: смотрел матч с «Рубином» — это не «Спартак» и не спартаковская игра.

Пономарёв: Гончаренко испортил хороших футболистов в ЦСКА.

Сергей Терехов: считаю себя абсолютно средним футболистом РПЛ.

Религия или спорт? Как Рамадан осложняет жизнь футболистам.