«Балтика» – «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Балтика» – «Динамо» Москва в четвертьфинале Кубка России сезона-2021/2022.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.81.



«Четвертьфинал Кубка России, и мы отправляемся в Калининград, где «Балтика» будет принимать московское «Динамо». Обе команды в последнее время показывают очень хорошие результаты. Понятно, что каждая на своем уровне.

Где покажут матч «Балтика» — «Динамо»?

Динамовцы продолжают погоню за «Зенитом» в РПЛ. А в ФНЛ «Балтика» с Сергеем Игнашевичем одержала три победы подряд всухую. Вообще, «Балтика» меньше всех пропускает в ФНЛ. Сам высококлассный защитник Игнашевич в новом клубе начал плясать от печки.

Действительно, «Балтика» показывает не самый яркий, фестивальный футбол, хотя в последних матчах были и крупные победы (над тем же «Текстильщиком» в домашней встрече), все-таки в приоритете у Игнашевича качественная игра в обороне. Впереди есть Максименко из «Урала», есть Барсов, которого взяли из «Сочи». В общем, команда интересная, много играет длинными передачами.



Динамовцы в обороне в последних матчах действуют неплохо. Плюс на кону выход в полуфинал. «Динамо» давно ничего не выигрывало. Так уж хорошо идет в этом сезоне, поэтому динамовцы определенную ставку на кубковый турнир делают. Хотя они не забывают, что впереди дерби с ЦСКА.



Я думаю, что здесь вряд ли стоит ждать открытый футбол. Понятно, что в Калининграде сумасшедший ажиотаж. Скорее всего, будет забит стадион, по крайней мере, на 75-80%. Это провокация для «Балтики» лезть на рожон. А у «Динамо» команда быстрая. Игнашевич все прекрасно понимает. Думаю, будет плотный, тесный футбол в середине поля. «Балтика» будет ждать шанс в контратаке. А динамовцы, может быть, за счет класса, ротации постараются взять свое.



Жду упорный матч. Вряд ли он будет результативным. Мой прогноз — тотал меньше 2.5 мяча за 1.81», — сказал Генич.



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