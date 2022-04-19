«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: ТБ 4.5 карточек за 2.43.



«Большая игра для чемпионской гонки. Если болельщики «Сити» смотрят на календарь «Ливерпуля», то представляют, что как раз здесь может быть такая «банановая кожура» для команды Клоппа. Тем более, после очень тяжелой игры с самим «Сити».

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Но и «Юнайтед» тоже превратил в настоящий триллер вроде бы проходной матч с «Норвичем». Да, победа, но все равно потребовалось забить 3 при пропущенных двух. В общем, «Манчестер Юнайтед» в полном непорядке.



Конечно, судя из исходных данных «Ливерпуль» должен разбирать такой «Манчестер». Но это всегда особенное противостояние и в какой бы форме команды ни находились, совершенно точно не понимаешь, как вывернет эта игра.



«Ливерпуль» — большущий фаворит на протяжении всего сезона. И в первой игре между этими клубами тоже было понятно, что и как. Сейчас подопечные Клоппа забивают по 3 мяча в 3 последних матчах из 4.

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Думаю, что здесь также будет много голов, скажется проблема «Манчестер Юнайтед» в обороне. Все удивятся, если МЮ получит максимум в этой игре. Скорее, наоборот.



Но я бы обратил внимание на карточки. Мне кажется, что игра будет достаточно кровожадная. Между этими командами всегда много карточек: в среднем 3 обязательно проскочит, а тут еще и влияние чемпионской гонки: «Юнайтед» уставший, «Ливерпуль» – тоже, проигрывать нельзя ни тем ни другим. «Манчестер Юнайтед» совершенно неожиданно обнаружил себя в гонке за 4 место, потому что «Тоттенхэм» и «Арсенал» допустили осечки.



Думаю, что заруба будет страшная. Мартин Аткинсон, который в среднем дает по 4,9 карточки, здесь может раздухариться. Поэтому возьму ТБ 4.5 карточек в этом матче», — сказал Казанский.



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